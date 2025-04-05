Мнение: Они не признаются

Я все жду в последнее время, когда же ярые демократы и антитрамписты наконец не выдержат и в приступе ярости признаются, что “да, ДА!!! Мы в 2020 году действительно фальсифицировали выборы президента США, только чтобы не дать проклятому черту Трампу быть избранным в качестве президента на второй срок! ДА, мол, – мы сделали это, носили мешки с фальшивыми бюллетенями за Байдена – но только из идейных соображений! Мы хотели спасти Америку он позорного и абсурдного выбора за Трампа! Мы хотели спасти Америку от убивающей ее демократии! Мы, мол, думали – кто угодно, пусть даже маразматик Байден – лишь бы не рыжая обезьяна!

Кто первым не выдержит и изольет душу из знатных демов в США – Обама? “ДА, я лично фальсифицировал выборы за Байдена и против Трампа! Я сделал это в 2020 и сделал бы еще – я хотел спасти Америку!”

Жаль, впрочем, что этого, пожалуй, никогда не случится – хотя они очень хотят. Им признаться нельзя – хотя это более чем очевидно. Но признаться в фальсификациях на выборах – это буквально поднять себе с пола срок. Это – серьезная уголовка. На это никто не пойдет. Придется скрывать вечно. Жаль. Было бы прикольно, да и весь кейс наконец бы завершился поучительно. Но нет – все будут валять дурака дальше.