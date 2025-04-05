Рупор кремлевской пропаганды: Арестован начальник управления Гостройнадзора МО РФ

Начальник управления Госстройнадзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны РФ Юрий Кожевников арестован по обвинению в коррупции

Кожевникову вменяется несколько эпизодов получения взяток (ст. 290 УК РФ).

По обвинению в получении взятки в особо крупном размере ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Дело будет слушаться в закрытом режиме. Суд отказал в просьбе домашнего ареста и запихнул Кожевникова в СИЗО.

Путинские репрессии в армии продолжаются!

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Источник: Colonel Cassad

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