Рупор кремлевской пропаганды: Арестован начальник управления Гостройнадзора МО РФ
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Начальник управления Госстройнадзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны РФ Юрий Кожевников арестован по обвинению в коррупции
Кожевникову вменяется несколько эпизодов получения взяток (ст. 290 УК РФ).
По обвинению в получении взятки в особо крупном размере ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Дело будет слушаться в закрытом режиме. Суд отказал в просьбе домашнего ареста и запихнул Кожевникова в СИЗО.
Путинские репрессии в армии продолжаются!
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Источник: Colonel Cassad
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