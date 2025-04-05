Мнение «аналитика»: О школе жизни… Как перестать орать?

Хотя жизнь — лучший учитель, некоторые её школы лучше бы не проходить вовсе.

Но вот Россия страна такая, что порой не даст возможности обойти стороной. Нет выбора — и всё.

Особенно, если жизнь распределила тебя с рождения куда-то далеко за МКАД.

Вот что предлагает детям российская глубинка подчас.

Раз



И два



Честно стянуто у «Историка-алкоголика»

Вы бы какую школу выбрали?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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