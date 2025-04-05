Мнение «аналитика»: О школе жизни… Как перестать орать?
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Хотя жизнь — лучший учитель, некоторые её школы лучше бы не проходить вовсе.
Но вот Россия страна такая, что порой не даст возможности обойти стороной. Нет выбора — и всё.
Особенно, если жизнь распределила тебя с рождения куда-то далеко за МКАД.
Вот что предлагает детям российская глубинка подчас.
Раз
И два
Честно стянуто у «Историка-алкоголика»
Вы бы какую школу выбрали?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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