 

Мнение «аналитика»: О школе жизни… Как перестать орать?

05.04.2025, 20:35, Разное
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Хотя жизнь — лучший учитель, некоторые её школы лучше бы не проходить вовсе.

Но вот Россия страна такая, что порой не даст возможности обойти стороной. Нет выбора — и всё.

Особенно, если жизнь распределила тебя с рождения куда-то далеко за МКАД.

Вот что предлагает детям российская глубинка подчас.

Раз

И два

Честно стянуто у «Историка-алкоголика»

Вы бы какую школу выбрали?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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