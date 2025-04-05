МУС готовится выдать дополнительные ордера на арест израильских чиновников
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Высокопоставленный политический источник сообщил, что главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан рассматривает возможность выдачи дополнительных ордеров на арест израильских чиновников.
Ранее МУС выдал ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта.
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