Мнение: Нетвойнисты 1904 года, Ленин об украинском языке и причины нашего поражения в Гражданской войне

1. На приложенной к посту картине изображена Бакинская стачка, которую товарищ Сталин организовал в тылу воюющей России в декабре 1904 года. Беспорядки на нефтепромыслах здорово помогли японцам. К этому времени их атака на Россию уже увязла и экономика Японии начала задыхаться от перенапряжения. Диверсия Сталина побудила власти России заключить с Японией невыгодный для нас мир, чтобы освободить ресурсы для тушения внутреннего пожара.

Если вы думаете, что я сейчас вещаю какую-то антисоветчину, то вот, пожалуйста, советское издание сталинской эпохи (1948 год), в котором со всей откровенностью изложены следующие факты:

Факт А. Это не «глупый царь устроил „маленькую победоносную войну“», как пишут неокомми в комментариях, а Япония вероломно напала на Россию.

Факт Б. Большевики во время русско-японской войны выступали на стороне Японии, за поражение России.

Факт В. Конкретно товарищ Сталин лично организовал саботаж, за который, если бы обстоятельства позволяли, его наградили бы в Японии орденом (ссылка):





Кстати, даже меньшевики — тоже злодеи, при этом близкие по идеологии к большевикам — всё же поддержали царское правительство после нападения Японии. Несгибаемую принципиальность — с кем угодно, лишь бы только против России — проявили только большевики.

2. Ленин хорошо осознавал, что поляки с австрийцами ещё только создают украинцев, и что их сумрачный труд очень далёк от завершения. Историк Александр Дюков цитирует реплику Ленина от 1916 года (ссылка):



Только человек, в мечтах живущий на Марсе, мог бы отрицать, что здесь нет ещё завершения национального движения, что пробуждение масс к обладанию родным языком и его литературой… здесь ещё совершается.

Проще говоря, жители юго-запада России были русскими. В городах говорили и писали на русском литературном языке, а местные диалекты были всего лишь диалектами, не более того.

Придя к власти, Ленин и Сталин сочли правильным продолжить работу австрийцев с поляками: украинизировать часть России, сделав из живущего там населения так называемых «украинцев». Процесс насильственной украинизации и дерусификации хорошо документирован, он называется в советских источниках «коренизацией».

3. В комментариях указывают, что во время Гражданской войны главным врагом для Ленина были русские, тогда как для белых главным врагом были немцы. Поэтому белые были готовы действовать сообща с красными против немцев, а Ленин был готов объединяться с немцами против русских. Этот дисбаланс стал одной из причин нашего проигрыша в Гражданской войне (ссылка):