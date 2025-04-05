Мнение: Это остатний подарок

Сегодня какая-то внезапная радость у русского народа. Пришло счастье, откуда не ждали. На фоне глобальных мировых потрясений и катаклизмов, резне в Сирии, обстрела в Кривом Роге, трамповской атаке разом на всю мировую торговлю – ВДРУГ случилось счастье: некто Овечкин установил мировой рекорд по голам в НХЛ, то есть в количестве забитых шайб в Америке. Овечкин догнал предыдущего рекордсмена Уэйна Гретцки, и на сегодня у него стало столько же забитых шайб за всю карьеру. В НХЛ запланировали грандиозные народные гулянья и празднества, будут всенародные викторины и массовые интервью, видимо, включат Овечкина в Аллею хоккейной славы.

В России тоже, очевидно, постараются извлечь из данного внутриамериканского события максимальный патриотический эффект для внутренней российской аудитории. Будет, очевидно, нелегко – проблема россиян в том, что подавляющая часть понятия не имеет кто такой Овечкин, за кого он играет и даже сами никогда не видели его в деле и никогда не болели за него. Как лопаться от гордости в таких условиях?

Однако придется. Не так много сейчас у россиян различных регалий, чтобы ими вот так просто разбрасываться.

Стоит еще отметить, что триумф Овечкина пришелся на период заката российского хоккея.

Сборная России давно уже не блещет на мировой арене (при том, что популярность хоккея в мире в принципе невысока и сборных с клюшками в мире наберется всего штук 6, входящих в “элиту” – Россия, Финляндия, Швеция, Чехия, США, Канада, собственно, и всё на этом, по большому счету). При том, что в мире последние лет 10-15 проходят под подавляющим превосходством Канады и отчасти США, которые могут брать чемпионство вторыми и третьими сборными. В России настоящих звезд уровня “тройки Ларионова”, Третьяка и братьев Буре давно уже на горизонте не видно, сборная России давно утратила свой собственный стиль, позволявший называть “русских” в хоккее “русскими бразильцами” со своей техникой и изысканной вежливостью на площадке.

В общем, внезапное явление Овечкина, который на уровне сборной никогда особо звезд с неба не хватал – оказалось приятным сюрпризом для функционеров русского хоккея и даже шире – спорта в целом. Как ни крути, но хоккей – это культовый спорт в США, ведущей и очень населенной стране мира, и известность на уровне американского хоккея – всегда то, что имеет вес в мире (чего про российский не скажешь).

За Овечкиным дальше никого нет. Как в старых стихах польского поэта-лирика и извечного врага России – Адама Мицкевича.

“Будь же доволен последним листочком,

в дружеской был он руке так не ярок,

Будь ему рад наконец и за то, что

Это последний подарок”.