 

Рупор кремлевской пропаганды: Пивная агрессия

05.04.2025, 19:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пивная агрессия

Дональд Трамп наложил 25%-ные пошлины на пиво: производители остановили поставки и ждут разъяснений. Любопытно, что с российского рынка европейцы Heineken (Голландия) и Carlsberg (Дания) ушли сами, а с американского их прогоняют. В Азии им делать нечего, там лидируют местные производители.

Компании потеряли рынки на полмиллиарда за пару лет из-за потакания политикам. Теперь они будет вынуждены закрывать заводы и скукоживаться. Для Дании это второй серьезный удар за пару дней – Трамп запретил оплачивать оземпик от датской Novo Nordisk за счет бюджета США.

Таким образом европолитики вместе с друзьями демократами Байдена уничтожили свою энергетическую сферу, а Трамп будет уничтожать в Европе сельское хозяйство пищевую промышленность и остатки высокотеха. Сделать в ответ ничего не получится.

В 2024 году США импортировали из ЕС товаров более чем на 584 млрд евро. США экспортировали в ЕС товаров на 357 млрд евро. Трамп хочет сократить Европу разницу в этом дисбалансе – для этого надо дополнительно отбирать у ЕС 227 млрд евро в год.

@banksta – цинк

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / Мнение «аналитика»: О школе жизни… Как перестать орать?

05.04 / Мнение: Нетвойнисты 1904 года, Ленин об украинском языке и причины нашего поражения в Гражданской войне

05.04 / Мнение: Это остатний подарок

05.04 / В США суд разрешил несправедливо осужденному совершить преступление, за которое он отбыл срок

05.04 / Рупор кремлевской пропаганды: В Китае начался выпуск ядерных батареек

05.04 / Пчелы-одиночки поделились друг с другом полезными бактериями через цветы

05.04 / «Язык» бонобо оказался похож на человеческий 

05.04 / Зачем Ford хочет устанавливать в свои электромобили фейковые рычаги переключения передач

05.04 / Венгрия объявила о возвращении в Международный уголовный суд сразу после отъезда Нетаньяху

05.04 / Всё больше подданных империи учатся добывать огонь трением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика