Рупор кремлевской пропаганды: Пивная агрессия

Пивная агрессия

Дональд Трамп наложил 25%-ные пошлины на пиво: производители остановили поставки и ждут разъяснений. Любопытно, что с российского рынка европейцы Heineken (Голландия) и Carlsberg (Дания) ушли сами, а с американского их прогоняют. В Азии им делать нечего, там лидируют местные производители.

Компании потеряли рынки на полмиллиарда за пару лет из-за потакания политикам. Теперь они будет вынуждены закрывать заводы и скукоживаться. Для Дании это второй серьезный удар за пару дней – Трамп запретил оплачивать оземпик от датской Novo Nordisk за счет бюджета США.

Таким образом европолитики вместе с друзьями демократами Байдена уничтожили свою энергетическую сферу, а Трамп будет уничтожать в Европе сельское хозяйство пищевую промышленность и остатки высокотеха. Сделать в ответ ничего не получится.

В 2024 году США импортировали из ЕС товаров более чем на 584 млрд евро. США экспортировали в ЕС товаров на 357 млрд евро. Трамп хочет сократить Европу разницу в этом дисбалансе – для этого надо дополнительно отбирать у ЕС 227 млрд евро в год.

@banksta – цинк

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Источник: Colonel Cassad

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