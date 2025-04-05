 

В Белом доме подтвердили, что Нетаниягу посетит Вашингтон в ближайший понедельник

05.04.2025, 19:25, Новости дня
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Представитель Белого дома подтвердил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетит Вашингтон в ближайший понедельник.

Ранее израильские источники сообщали, что Нетаниягу встретится с президентом США Дональдом Трампом.

В связи с предстоящей встречей министр обороны Исраэль Кац отложил запланированную поездку в Вашингтон. Источник, близкий к ситуации, подчеркнул, что “премьер-министр и министр обороны не могут одновременно находиться за границей во время войны, поэтому министр обороны отложил свою поездку, которая состоится через несколько недель”.


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