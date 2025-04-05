В США суд разрешил несправедливо осужденному совершить преступление, за которое он отбыл срок

В американском штате Мичиган судья вынес беспрецедентное решение – он согласился с доводами несправедливо осужденного и разрешил ему совершить преступление, за которое тот отбыл срок.

32-летний преподаватель местного колледжа Эндрю Макдональд провёл год в тюрьме по обвинению в устных расистских и нацистских выпадах.

В 2023 году суд счёл вину Макдональда доказанной на основе видеозаписи, предоставленной студентами. На ней преподаватель высказывал сомнения в способностях отдельных темнокожих учеников освоить точные науки и предсказывал им безрадостное будущее «с другими н******** под мостом». В ноябре 2024 года, вскоре после президентских выборов, дело пересмотрели и признали преступление недоказанным – эксперты заявили, что видео могло быть смонтировано, а голос преподавателя мог быть сгенерирован нейросетями. В январе мужчина подал иск с требованием компенсации – он хотели, чтобы ему выплатили $100 млн или разрешили на самом деле совершить то, за что он отбыл срок.

– Судья высказал мнение, что у лиц, признанных потерпевшими в 2023 году, в любом случае не водятся деньги, и поэтому разрешил истцу вернуться в колледж и выступить перед теми же учениками, которых он (как ошибочно считалось) оскорбил, – пишет местная газета. – Макдональда не будут преследовать за hate speech повторно, поскольку у него есть судебный ордер.

Как считают юристы, судья создал опасный прецедент – после его решения десятки осужденных начали подавать прошения о пересмотре их дел, очевидно ожидая аналогичных вердиктов. Среди них – те, кто отбывает срок за грабежи, изнасилования и убийства.

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