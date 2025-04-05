Рупор кремлевской пропаганды: В Китае начался выпуск ядерных батареек

В Китае началось массовое производство ядерных батареек

Заявленный срок службы — 50 лет без подзарядки. Батарея не выделяет радиацию, а в конце жизненного цикла превращается в обычную медь.

Ядерная батарея BV100 создана на основе радиоактивного изотопа никель-63. Она полностью безопасна, так как в процессе деградации не выделяет тепла (не взрывоопасна) и превращается в стабильную медь. Заявленный срок службы без необходимости обслуживания и подзарядки составляет 50+ лет. Текущая версия батареи для массового производства имеет напряжение 3 В при общей мощности 100 микроватт.

У BV100 плотность энергии в 10 раз выше, чем у литий-ионных аналогов.

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Наконец то будет чем Броню Братства Стали запитывать.

А если серьезно, то если ставить такие блоки на дроны, то это серьезно повысит их автономность в обоззримой перспективе.

Сообщается, что долговечность атомного источника питания составляет около 50 лет. Размер его — 15*15*5 мм, рабочий диапазон температур — от -60 до +120 градусов, то есть буквально все температуры, которые могут встретиться в быту, причем с запасом. При этом источник питания безопасен с точки зрения радиоактивности: период полураспада никеля-63 составляет 100 лет, и распадается он на «нефонящие» составляющие — стабильный изотоп меди.

Помимо этого изотопа никеля в батарейке, которая получила название BV-100, используются алмазные полупроводники — их функцией стало преобразование энергии распада никеля-63 в электричество. Чтобы создать более мощные источники питания на этой технологии, производитель готовит к выпуску 1-ваттный элемент (анонсирован в 2025 году) и батареи из нескольких источников. Сообщается, что наибольший интерес эти батарейки вызывают у медиков, производителей беспилотников, гаджетов и в аэрокосмической сфере.

А еще несколько лет назад эта технология была российской. «Ученые НИЯУ МИФИ вплотную подошли к реализации этой задачи», – сообщалось на сайте института в начале 2023 года.

https://www.mk.ru/science/2025/04/03/izobretennuyu-v-rossii-atomnuyu-batareyku-nachali-proizvodit-v-kitae.html?ysclid=m94a6n4rdd28057575 – цинк

Фактически, изобрели у нас, но китайцы первыми перешли к массовому производству.

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Источник: Colonel Cassad

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