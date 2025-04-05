Посол США в Украине прокомментировала атаку на Кривой Рог, не упомянув Россию

После удара армии РФ по Кривому Рогу посол США в Украине Бриджит Бринк написала в соцсети X, что ее “ужасает” атака и назвала ее причиной “почему эта война должна завершиться”. В публикации Бринк не упоминала Россию, пишет ВВС.

В своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский отметил реакцию представителей разных государств на удар по Кривому Рогу, в частности, отметив реакцию представителей США.

“К сожалению, неприятно удивляет реакция посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ – и такая слабая реакция. Даже слово “русский” боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей”, – написал Зеленский.

Россия атаковала Кривой Рог вечером в пятницу, 4 апреля. По предварительным данным, в результате ракетного удара, погибли 18 человек, 9 из них – дети. Позже город подвергся атаке БПЛА, в результате которой погибла женщина. В городе объявлен трехдневный траур.