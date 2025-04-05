 

Раввин, уроженец Израиля, задержан в Далласе по подозрению в растлении учащегося йешивы

05.04.2025, 17:15, Новости дня
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43-летний Ицхак Меир Сабо, уроженец Израиля, директор академии “Акива Явне” и раввин в Далласе, штат Техас, задержан по подозрению в растлении учащегося йешивы. Известно, что учащемуся еще нет 18 лет.

Ицхак Меир Сабо с 2022 года также является духовным лидером общины Северного Далласа “Тиферет Исраэль”. В настоящее время он отправлен в неоплачиваемый отпуск в связи с подозрениями в его адрес, пишет Times of Israel.


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