Раввин, уроженец Израиля, задержан в Далласе по подозрению в растлении учащегося йешивы

43-летний Ицхак Меир Сабо, уроженец Израиля, директор академии “Акива Явне” и раввин в Далласе, штат Техас, задержан по подозрению в растлении учащегося йешивы. Известно, что учащемуся еще нет 18 лет.

Ицхак Меир Сабо с 2022 года также является духовным лидером общины Северного Далласа “Тиферет Исраэль”. В настоящее время он отправлен в неоплачиваемый отпуск в связи с подозрениями в его адрес, пишет Times of Israel.