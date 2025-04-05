«Язык» бонобо оказался похож на человеческий

До сих пор считалось, что многие животные просто суммируют значения звуков: некоторые птицы и обезьяны, например, добавляют отдельный «сигнал опасности» к «сигналу локации». У диких бонобо, однако, все оказалось сложнее.

Чтобы классифицировать значения всех звуков, издаваемых этими животными, международная исследовательская группа под руководством Мелиссы Бертэ (Mélissa Berthet) из Цюрихского университета (Швейцария) наблюдала за дикими бонобо в заповеднике Коколопори в Демократической Республике Конго. По итогу ученые записали более 700 вокализаций и их комбинаций, а также собрали сведения о поведении животных и особенностях окружающей среды. В общей сложности исследователи учли свыше 300 параметров.

Затем, сопоставив каждый тип вокализации и каждую комбинацию с соответствующим «набором» ситуаций и реакций с помощью многомерного комплексного анализа, авторы новой научной работы разработали своеобразную «семантическую карту» — графическую форму категоризированной информации, где близкое расположение звуковых сигналов означало схожесть их смысла.

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Исследователи также выявили семь основных типов вокализаций, которые объединялись в четыре композиционные структуры, то есть их общее значение зависело от значения их частей, как и в человеческом языке. Напомним, в лингвистике термин «композиционность» описывает способность складывать из отдельных элементов новые, более крупные значимые конструкции.

В частности, одна из структур оказалась тривиальной (простое сложение смыслов), а три другие — нетривиальными (когда смысл одного звука изменял смысл другого). То есть бонобо выражали оттенки смыслов, которых нет в наборе одиночных звуков именно за счет таких комбинированных «фраз».

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Поскольку нетривиальную композиционность до сих пор считали уникальным достоянием Homo sapiens, авторы исследования, опубликованного в журнале Science, предположили, что способность «собирать» смыслы в более сложные структуры возникла у общего предка бонобо и человека много миллионов лет назад.

Метод, разработанный Бертэ и коллегами, теоретически можно применить для подобного «семантического» анализа в отношении жестов, мимики или других компонентов коммуникации у диких бонобо. Открытие также прокладывает путь к дальнейшим исследованиям, которые помогут узнать, обладают ли другие приматы или даже некоторые птицы и млекопитающие подобной способностью.