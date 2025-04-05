 

Зачем Ford хочет устанавливать в свои электромобили фейковые рычаги переключения передач

05.04.2025, 15:35, Разное
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Патентное ведомство США зарегистрировало 20 марта документ под номером 2025/0092947, в котором описывается устройство под названием «Shifter Assembly For Electric Vehicle». Автор патента – компания Ford. По своей сути новинка является имитацией механической коробки переключения скоростей с характерной рукояткой, но предназначается она для электромобилей.

В подобном устройстве нет практической нужды — напротив, оно даже немного вредно. Все управление распределением энергии, скоростью вращения и крутящим моментом на каждом электродвигателе осуществляется автоматически. Водитель просто прибавляет или убавляет газ, когда хочет разогнаться или притормозить. Вмешиваться в этот процесс, управляя им вручную, нецелесообразно.

Описанное в патенте устройство можно на самом деле подключить к системе управления электромобилем. Причем электронным способом настроить его на имитацию работы в произвольных режимах — например, для воспроизведения работы 5-ступенчатой или 7-ступенчатой КПП. Но основной режим его работы – имитация. Для этого устройство оснащается полным набором функций для обратной связи, как тактильной, так и акустической. Причем их тоже можно настраивать для копирования работы КПП разных моделей.

Причина появления таких имитаторов в том, что езда на электромобилях слишком скучна. Их двигатели работают тихо, разгон плавный, скорости не нужно переключать при движении в гору и на поворотах. По сути, человек сидит внутри большого робота, который везет его, куда укажут. А водителям хочется ощущать, что именно они контролируют ситуацию, управляя своей машиной. Поэтому помимо Ford и другие производители электромобилей уже озадачились установкой подобных имитаторов для комфорта пользователей.Источник &#8212 Free Patents Online


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