Венгрия объявила о возвращении в Международный уголовный суд сразу после отъезда Нетаньяху

Венгрия восстановила своё членство в Международном уголовном суде* через полтора часа после отъезда израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Выход официального Будапешта из МУС был оформлен тоже за несколько часов до прибытия высокопоставленного гостя.

В заявлении венгерского правительства говорится, что членство в МУС обусловлено «исторической миссией Венгрии, нацеленной на решающий вклад в международную безопасность».

«Власти и народ Венгрии подтверждают свою приверженность основополагающим принципам международного права и священному долгу защищать его основы, оказывая всяческое содействие Международному уголовному суду и другим признанным трансграничным органам правосудия», – заявили чиновники.

*признан террористической организацией (решение Мосгорсуда №2/10585-1 от 07.04.2023), запрещён на территории Российской Федерации

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