Всё больше подданных империи учатся добывать огонь трением

Второго дня Императорские палаты Кремля посетил боярин Миллеров, коему поручено отчитаться о реализации программы дегазификации Руси и доложить Государю о том, как быстро верноподданные его Высочества учатся экономить природные ресурсы, обходясь без газа и других дорогих веществ.

Если в предыдущие века голубое топливо изобиловало по всей Руси-матушке, то с течением времени часть месторождений иссякла, поэтому боярам пришлось выбирать между отдельными территориями империи, где газ не настолько необходим, ведь без него справлялись веками, и исполнением межгосударственных контрактов. Очевидно, что приоритет сотрудничества на благо иноземных экономик и получение средств в казну помогли мудрым государевым мужам сделать правильный выбор.

«Светлейший Государь! С восторгом сообщаю вам, что императорская программа «Трение-2050» идёт с опережением графика. Уже целые две губернии научились добывать огонь прогрессивным экологическим способом, использовать его вместо отопления зимой, а также для приготовления снеди», – сказал боярин.

Миллеров добавил, что в ближайшие несколько лет таких умельцев на Руси ещё прибудет, ведь регионы посещают лучшие физики страны и дают представления, где наглядно демонстрируют проект получения огня. Вдобавок информация передаётся между подданными империи по технологии сарафанного радио.

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