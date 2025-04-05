Технология InteRecon оживит старые детские игрушки в смешанной реальности

Объединенная команда исследователей Массачусетского технологического института, Гонконгского университета науки и технологии и Швейцарской высшей технической школы Цюриха разработала необычную цифровую забаву — технологию InteRecon. С ее помощью любой желающий сможет буквально «оживить» свои детские игрушки в смешанной реальности, воскресив в памяти любимые видео и музыку детства.

Технология InteRecon предназначена для создания интерактивных цифровых объектов (IDI) и включает в себя четыре этапа. На первом осуществляется 3D-реконструкция игрушки и добавляются физические преобразования, что превращает ее в объект из реальной жизни, которым можно управлять и даже добавлять к нему видео и музыку.

Тут не обойтись без специального приложения для iPhone. С его помощью необходимо отсканировать нужный объект и превратить его в 3D-модель, а затем импортировать ее в интерфейс InteRecon MR. Доступ к ней предоставляет гарнитура (к примеру, Meta Quest). Виртуальный интерфейс позволяет разделить объект на несколько отдельных частей и определить, как они должны работать.

Так, например, отсканировав игрушечного кролика, можно добавить ему длинные уши с несколькими вариантами запрограммированных движений. Исследователи также предлагают воспроизвести игрушечный телевизор с набором предустановленных мультфильмов. При этом пользователь может имитировать переключение между каналами и загружать собственные видео.

По мнению некоторых пользователей, эту цифровую забаву с удовольствием возьмут на вооружение дизайнеры одежды для своих экспериментов с различными материалами и студенты-медики, отрабатывающие сложные операции.

Источник — MIT