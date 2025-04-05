Нетаниягу намерен вылететь в Вашингтон на встречу с Трампом

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен в понедельник, 6 апреля, вылететь в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Детали поездки еще не уточнены.

Если встреча состоится, как и планировалось, Нетаниягу станет первым иностранным лидером, который встретится с Трампом в рамках усилий по отмене новых пошлин, введенных американской администрацией. Отметим, что Биньямин Нетаниягу был первым иностранным лидером, приглашенным в Белый дом во время второго президентского срока Дональда Трампа.

CNN сообщает, что Трамп ведет переговоры с представителями Вьетнама, Индии и Израиля, пытаясь сформировать с ними индивидуальные торговые соглашения.