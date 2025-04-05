 

Нетаниягу намерен вылететь в Вашингтон на встречу с Трампом

05.04.2025, 11:55, Новости дня
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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен в понедельник, 6 апреля, вылететь в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Детали поездки еще не уточнены.

Если встреча состоится, как и планировалось, Нетаниягу станет первым иностранным лидером, который встретится с Трампом в рамках усилий по отмене новых пошлин, введенных американской администрацией. Отметим, что Биньямин Нетаниягу был первым иностранным лидером, приглашенным в Белый дом во время второго президентского срока Дональда Трампа.

CNN сообщает, что Трамп ведет переговоры с представителями Вьетнама, Индии и Израиля, пытаясь сформировать с ними индивидуальные торговые соглашения.


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