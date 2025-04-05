Мнение: План по возвращению промышленности в США

Дональд Трамп объявил планете тарифную войну: почти всем странам (кроме России), а в первую очередь — Евросоюзу и Китаю. Представьте, китайский чемодан, который стоит 100 долларов, на въезде в США рывком дорожает до 134 долларов, так как треть от стоимости Трамп приказал платить в качестве таможенной пошлины. Соответственно, дорожает чемодан и в американском супермаркете. Также дорожают зонт, велосипед, складной стул, никелированный термос и красная кепка «МАГА», ибо большая часть ассортимента американских магазинов импортируется сейчас из-за рубежа.

Теоретически Китай мог встать на колени перед Дональдом Трампом и сделать всё, что тот прикажет, лишь бы тот не вводил столь жёсткие тарифы. Однако для современного Китая капитуляция неприемлема. Китай сейчас экономически устойчивее, чем США, и вполне способен постоять за себя в торговой войне.

Печальное положение больной Америки мы с Кримсональтером будем обсуждать завтра в 17:00, на заседании Клуба Зелёной Свиньи (ссылка). Там же мы обсудим, почему Китай поднял брошенную Трампом перчатку, и почему Россия остаётся для США чуть ли не единственной великой державой, с которой он может нормально вести дела.

В сегодняшний пост все эти многочисленные темы я вместить не могу, поэтому я ограничусь изложением плана американского президента — с той оговоркой, что мы с Дональдом Трампом не знакомы, так что построения ниже — это мои предположения относительно хода мыслей Трампа, а не официально опубликованный план.

1. Итак, тарифное огораживание делает импорт дорогим. Попытки обмануть систему, направив китайские товары через Мексику, Трамп заблокировал превентивно: товары из Мексики тоже облагаются высокими пошлинами. Так как американские товары производятся преимущественно из китайских компонентов, дорожают и они. Американцы смотрят на ценники и с чувством произносят четырёхбуквенные слова.

2. Часть заводов переезжает в США, так как входная пошлина в 25%-35% — это очень много. Да, в Соединённых Штатах масса проблем с электричеством, с кадрами и с инфраструктурой, однако всё же США — это не Эритрея, поэтому если только речь не идёт о чём-нибудь совсем уж высокотехнологичном, перенос производства в США может быть экономически оправдан.

3. Местный американский бизнес расцветает, так как теперь он может конкурировать с импортными товарами. Дополнительно к этому Трамп отвязывает от ноги бизнеса повесточную гирю: больше никаких расовых, радужных и гендерных квот, никаких зелёных бесов и так далее. Мало того, быть бизнесменом снова становится почётно. Бизнесмен может теперь не принимать упрёки от курящего крэк безработного бродяги, а гордиться тем, что построил предприятие, создал рабочие места и платит налоги в бюджет. Налоги на бизнес, кстати, Трамп тоже собирается понизить.

4. Хоть простым американцам и становится больно из-за сокращения пособий и резкого роста цен на всё, но рост промышленности обеспечивает большое количество комфортных рабочих мест, а рост количества рабочих мест — рост зарплат. Одновременно с этим доллар обесценивается, и сильная инфляция постепенно съедает набранные американцами кредиты. Наконец, дополнительный заряд энтузиазма приносят новости о захвате Гренландии, о конфликте с Китаем и Канадой, и так далее.

В целом получается терпимо: как сказал классик, американцы «будут жить плохо, но недолго». Поэтому, если всё пойдёт по плану, то у Трампа есть шанс переизбраться на следующий срок. Правда, американские законы запрещают занимать кресло президента больше двух раз, но в недавнем интервью Трамп намекнул, что у него есть идея, как обойти запрет (ссылка).

5. Отвязавшись от порочной схемы «мы печатаем доллары, они производят товары», США выздоравливают. Идейных паразитов становится меньше, рабочих и инженеров — больше. Одновременно с этим Трамп выдворяет за пределы страны нелегальных иммигрантов, и средний класс, электоральная опора Трампа, остаётся в уверенном большинстве.

Пожалуй, план Трампа выглядит рискованным, но реальным. Главная проблема — как убедить электорат, уровень жизни которого в ближайшие месяцы резко понизится, проголосовать за трампистов в 2026 и 2028 годах. Мы помним по опыту СССР, что шоковые реформы девяностых произвели такое впечатление на россиян, что в 1996 году рейтинг Ельцина был ниже, чем даже у коммунистов, так что ему потребовалось вся помощь американских друзей, чтобы спасти избирателей от страшной ошибки. Другая проблема — перенос производств в США. Я написал выше, что США — не Эритрея, и что теоретически проблема решаема, однако на практике США сейчас не в лучшей форме, из-за чего за последние годы многие проекты по переносу производств в США уже забуксовали и провалились.

Может быть, я ошибаюсь, и на самом деле у Дональда Фредовича на уме другой план, однако заявления и действия Трампа указывают, что план реформ именно настолько смел — шоковое оздоровление американского общества и американской экономики путём слома глобальной торговли и через опору на собственные силы.

Предыдущие администрации США исповедовали глобализм: они пытались жить за счёт всей остальной планеты, которую считали своей огромной колонией. Дональд Трамп возвращается к духу доктрины Монро от 1823 года, суть которой примерно такая: «вы к нам не лезьте, и мы к вам лезть не будем». Трамп считает, что автомобили и чемоданы надо делать в США, даже если за рубежом их можно купить дешевле, и что это даже не вопрос денег: это единственный способ избежать деградации экономики и общества.

Вероятно, в процессе трамповской шоковой терапии сильно пострадает доллар, так как сложно одновременно закукливаться внутри своих границ и поддерживать статус доллара в качестве главной мировой валюты. Также, вероятно, как минимум 10-15 лет Соединённые Штаты не смогут проводить активную внешнюю политику, потому что они будут по уши в хлопотах с внутренней. Китай за это время ещё дальше уйдёт вперёд, и в 2035-2040 году США могут обнаружить, что надежды на мировое лидерство у них больше нет.

Вместе с тем, полагаю, Трампа и его политических наследников такой расклад устроит. США сейчас так сильно больны и так сильно рискуют, что если Трампу удастся реализовать хотя бы умеренно плохой сценарий, он сможет по праву считать себя победителем.