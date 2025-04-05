 

Мэрия Москвы введёт индивидуальные планы передвижения пешеходов по улицам

05.04.2025, 11:33, Разное
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Мэрия Москвы объявила о запуске программы «Шаг за шагом», направленной на регулирование передвижения пешеходов по улицам столицы. Каждый москвич получит персональный маршрут и график передвижения по городу.

– Мы заметили, что пешеходы создают хаотичные потоки, двигаются непредсказуемо и часто меняют направление без предупреждения. Это приводит к неэффективному использованию тротуаров и создаёт заторы у переходов, – заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В рамках программы город будет разделён на пешеходные зоны, а тротуары получат специальную разметку с указанием направления движения и скоростных ограничений. Для пожилых людей выделят специальные «медленные полосы», а для спешащих на работу – «скоростные коридоры». Каждый москвич сможет получить QR-код своего оптимального маршрута через приложение «Мой шаг». Система учтёт рост, вес и среднюю скорость передвижения гражданина, чтобы рассчитать идеальное время в пути.

– Мы также вводим систему штрафов за нарушение пешеходного графика, – добавили в мэрии. – За несанкционированную остановку посреди тротуара – 500 рублей, за превышение скорости ходьбы – 1000 рублей, а за переход на другую сторону улицы по диагонали – 5000 рублей.

В качестве пилотного проекта программа будет запущена в районе Патриарших прудов, где, по словам чиновников, «пешеходы особенно непредсказуемы и часто останавливаются без видимой причины».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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