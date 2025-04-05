Рупор кремлевской пропаганды: Не обсуждайте дело Байдена

Не обсуждайте дело Байдена

ФБР годами скрывало информацию о ноутбуке Хантера Байдена

Новые данные из внутреннего чата Федерального бюро расследований свидетельствуют (https://twitter.com/JudiciaryGOP/status/1907098412652052870) о том, что оно наложило прямой запрет на обсуждение расследования New York Post (https://nypost.com/2020/10/14/email-reveals-how-hunter-biden-introduced-ukrainian-biz-man-to-dad/)от 14 октября 2020 года, касающееся ноутбука Хантера Байдена, сына экс-президента США. Комитет Палаты представителей по вопросам судопроизводства сообщил об этом 2 апреля.

"Журнал внутреннего чата ФБР, недавно полученный комитетом, показывает, что ФБР намеренно скрывало информацию о том, что у него есть ноутбук Хантера Байдена, а также о ведущемся уголовном расследовании, связанном с коррупцией в семье Байденов, [с пометкой] “Не обсуждайте дело Байдена”, — говорится в сообщении комитета с прикреплённым скриншотом из чата.

Сотрудники ФБР получили инструкции не обсуждать дело Байдена как раз после публикации New York Post пятилетней давности. Однако до этого распоряжения группа агентов, включая Лору Демлоу, Брэдли Бенавидеса и Джеймса Деннехи, обсуждала эту историю после её упоминания в The Washington Post.

"Вы, ребята, отслеживаете покрытие ноутбука, верно?" — написала Демлоу. И Бенавидес, и Деннехи ответили утвердительно. Позже агенты, чьи имена остались нераскрытыми, отправили сообщения: "Правильный ответ — никто из дежурных не имеет права комментировать статью в NY Post" и "Никто не уполномочен комментировать". Об этом сообщает (https://www.zerohedge.com/political/unearthed-fbi-chat-logs-reveal-gag-order-biden-laptop-expose) ZeroHedge.

Грандиозный скандал вокруг сынка Байдена разразился в 2019 году, когда он забыл в ремонтной мастерской свой ноутбук. После трёхмесячного простоя гаджет перешёл в собственность мастера, который обнаружил на жёстком диске большое количество фотографий Джо Байдена и, недолго думая, обратился в ФБР.

Согласно данным из ноутбука, Хантер не платил миллионные налоги, зато оплачивал услуги проституток и баловался наркотиками. Но помимо интимных подробностей из жизни сынка, к которым было приковано внимание общественности, ноутбук раскрыл важные тайны его отца. В частности, были обнаружены письма, из которых следует, что по просьбе сына Джо Байден в бытность свою вице-президентом США встречался с топ-менеджерами крупных компаний, в том числе скандально известной Burisma Holdings.

Хантер Байден был членом совета директоров этого крупнейшего украинского энергоконцерна с 2014 по 2019 год и усердным трудом — в должности "сына собственного папаши" — заработал $2,3 млн. При этом за всё время работы в компании он ни разу не посетил Украину по рабочим вопросам. Бенефициаром Burisma являлась компания Хантера Байдена и его бизнес-партнёра Девона Арчера Rosemont Seneca Partners LLC, которая в 2014-2015 гг. получала от Burisma Holdings свыше $166 тысяч каждый месяц.

Кроме того, в ходе судебного заседания по делу Хантера в 2024 году он был вынужден признать достоверными сведения из собственного ноутбука о том, что одна из сделок в 2017 году с китайской энергетической компанией CEFC принесла 10% акций "для большого парня", упоминаемого во вскрытой переписке, — то есть лично для Джо Байдена.

CEFC China Energy – китайский конгломерат. В 2014 году компания входила в десятку крупнейших частных компаний Китая. В 2017 году компания заняла 222-е место в списке Fortune Global 500. В марте 2020 года компания вместе со своими дочерними предприятиями CEFC Shanghai International и CEFC Hainan International была объявлена банкротом. Компания использовала сложную сеть аффилированных компаний для заключения фиктивных сделок, завышения показателей торговли и получения банковских кредитов для финансирования своей агрессивной экспансии.

Весь этот казус с ноутбуком стал наглядным примером политической коррупции в США — с учётом того, какую должность занимал тогда отец Хантера. Всё это было понятно уже тогда, когда Джо Байден под угрозой невыдачи Киеву кредита на $1 млрд вынудил Петра Порошенко уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который занимался расследованием деятельности Burisma. Об этом ещё в 2016 году рассказал (https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/08/biden-doctrine/496841/)сам Байден.

В 2019 году ФБР провело проверку (https://www.washingtontimes.com/news/2024/jun/4/erika-jensen-confirms-authenticity-of-hunter-biden/)ноутбука и сопоставило серийный номер с хранилищем iCloud Хантера, подтвердив его подлинность. Но несмотря на это, бюро хранило молчание во время шума вокруг этого скандала в прессе и соцсетях. И вот теперь появляются новые подробности того, как Федеральное бюро расследований годами покрывало преступления семейки Байденов — которых, разумеется, гораздо больше, чем случайно открылось через ноутбук наркомана.

https://t.me/EvPanina/16229 – цинк

Все что надо знать про верховенство права в США. Напомню,, что 5 лет назад эту историю называли "фабрикацией ГРУ, которое подбросило ноутбук" и выдумкой российский троллей".

Сейчас рассматривается возможность практической отмены оптовых амнистий Байдена, под которые естественно попал и Хантер Байден.

Сами документы об амнистии подписывал не Байден, а некая автоматизированная машинка для постановки подписей, что является определенным нарушением процедуры амнистии, на что опирают люди из окружения Трампа.

В ФБР ранее прошли чистки после прихода на должность поставленного Трампом Кэша Пателя, который сейчас азнимается подготовкой к обнародованию "списка Эпштейна", который обещает изрядный срыв покровов с педофилов в руководстве США.

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Источник: Colonel Cassad

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