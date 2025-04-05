 

Мнение «аналитика»: О судьбе простого ухилянта… Как выглядит ад в реале?

05.04.2025, 6:35, Разное
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На Волыни судили уклониста от мобилизации.

Обычного деревенского мужика из тех, что всю жизнь «на земле» с перерывом на срочную. Правда, служил он ещё в #СССР.

У Миколы Перхуна из-под Киверцов Волынской области есть двор и хозяйство. Но нет ни загранпаспорта, ни денег на адвоката.

В вину ему ставили, что трижды не явился по повестке. Однако у него своя логика.

«Я держу две лошади 25 лет. Держу, работаю и это всё. А что, собак, лошадей – всё надо попродавать, потравить, поубивать и идти тогда, ехать, бросить дом. Я просто живу. Пришёл из армии в 1990-м, отца похоронил. Я пришёл – отец умер. Затем в 2000 году мать умерла. И что я должен бросить все?», – пояснил суду «ухилянт».

По словам Миколы Перхуна, от государства он ничего не получал, даже «тысячи Зеленского». Инвалидности тоже нет. «Мы работаем на земле, по домам от одного к другому, как говорится. Простые люди. Какая там инвалидность? На то нужно кучу денег», — рассказал он судье.

Такая вот незатейливая история. Суд дал её герою три года условно.

А теперь самое главное.

Вы поверите, что герою этой заметки, Миколе Перхуну всего 55 лет?

И зачем ему идти «защищать» от ворога такую #жизнь?

Разве при России она будет хуже?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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