 

Рубио и Нетаниягу обсудили ситуацию в Газе и “пошлины Трампа”

05.04.2025, 6:30, Новости дня
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Государственный секретарь США Марко Рубио провел беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и подчеркнул поддержку Вашингтона еврейскому государству, пишет Белый дом.

Согласно официальному заявлению Вашингтона, Рубио и Нетаниягу обсудили войну в секторе Газы и 17-процентные пошлины, введенные против Израиля президентом США Дональдом Трампом.

Ранее издание Axios написало: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу планирует посетить Белый дом в понедельник, 7 апреля. Если визит состоится, то Нетаниягу станет первым иностранным лидером, который лично встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы попытаться договориться о сделке по отмене тарифов. Ожидается, что лидеры также обсудят иранский ядерный кризис и войну в секторе Газы.


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