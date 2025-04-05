 

Рупор кремлевской пропаганды: Уволен глава АНБ

05.04.2025, 4:35, Разное
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Уволен глава АНБ

Командующий кибервойсками США и глава АНБ генерал ВВС Тимоти Хо отстранён от должности.

Генерал-лейтенант Уильям Хартман, который был заместителем Хо в Киберкомандовании, возьмёт на себя обязанности Хо в Киберкомандовании. Шейла Томас, заместитель директора АНБ, возьмёт на себя обязанности Хо в АНБ.

Хо, который занял свой пост в феврале 2024 года, был уволен вместе со своим заместителем Венди Ноубл. Причина увольнения Хо неясна.

Однако дыма без огня не бывает. В последние месяцы появились сообщения о потенциальных планах Д.Трампа разделить "ответственность" между Киберкомандованием и АНБ и больше не назначать единого руководителя.

Демократы поспешили осудить увольнения. Данный ход администрации нового президента вызвал недоумение и в американских экспертных кругах.

Но! Отстранение Хо и Ноубла последовало за увольнением нескольких помощников из Совета национальной безопасности Белого дома. Согласно многочисленным сообщениям, эти увольнения были инициированы правой активисткой Лорой Лумер. на встрече с Трампом Она же сыграла решающую роль в увольнении Хо.

Лумер заявила дословно:о:
"Директор АНБ Тим Хо и его заместитель Венди Ноубл проявили нелояльность по отношению к президенту Трампу. Именно поэтому они были уволены. Будучи назначенцем Байдена, генерал Хо не мог работать в администрации Трампа, учитывая тот факт, что он был лично рекомендован генералом Милли, которого президент Трамп обвинил в государственной измене. Зачем нам нужен директор АНБ, которого Байдену рекомендовал Милли, сказавший Китаю, что он встанет на их сторону против Трампа!?"

https://t.me/zbugrom/1434 – цинк

Стоит отметить, что недавно был крупный скандал с мессенджером "Сигнал", которым пользуется окружение Трампа. И утечки из "секретных чатов" использовались для атаки на окружение Трампа.
Сервера "Сигнала" находятся под контролем АНБ. В этом раз Трамп решил своих не сдавать (в отличие от 2017 года), поэтому вместо отставки Уолтца, которого через этот скандал пытались убрать демократы и представители Deep State в разведсообществе, демонстративно отстраняют от должности главу АНБ. Зачистка нелояльных кадров в армии и спецслужбах продолжается. И это еще далеко не конец.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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