 

Рупор кремлевской пропаганды: Система мировой торговли, основанная на Соединенных Штатах закончилась

04.04.2025, 21:00, Разное
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Cегодня мировая экономика принципиально отличается от вчерашней. Система мировой торговли, основанная на Соединенных Штатах… закончилась. Наши старые отношения неуклонно углубляющейся интеграции с Соединенными Штатами закончились. 80-летний период, когда Соединенные Штаты приняли на себя роль экономического лидера… закончился. Хотя это трагедия, это также и новая реальность» (с) премьер-министр Канады Карни

Вот и ладненько, хотя это и было неизбежно.
При Байдене США осознали неизбежность распада старой Вашингтонской системы мироустройства и сделали ставку на перекройку его в свою пользу в рамках конструирования нового мироустройства. Ключевой ставкой был разгром России. В случае победы, глобалисты могли бы рассчитывать сохранить прежнюю экономическую систему. Но так как разгромить Россию не удалось, а Россия стала одним из акторов генерирующих процессы формирования новых экономических систем отвязанных от глобалистской модели, то это сделало неизбежным и демонтаж глобалистской экономической модели, что и осуществляет Трамп, отказываясь от малейших намеков на "фри-трейд" и "глобалистскую экономику", возвращая США в стадию экономического протекционизма и военно-политического империализма. И тем самым довершается распад существовавшей с начала 90х вашингтонской системы мироустройства.

Россия уже выиграла себе существование в дивном новом пост-вашингтонском мире. Сейчас идет военно-политическая и экономическая борьба за то, насколько выгодным и сильным будет позиция России в рамках нового мироустройства.

Источник: Colonel Cassad

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