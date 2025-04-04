 

Мнение: Птичьи права, подорожание ремонта и почему на Западе нерукастая молодёжь

04.04.2025, 20:35, Разное
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1. В Школе Капитализма я рассказываю, что иногда даже птичьи права, то есть права, не закреплённые официальным договором или свидетельством о собственности, имеют смысл. Вот, к примеру, про ремонт в арендованной квартире, после которого владелец квартиры теоретически может выгнать незадачливого жильца на мороз (ссылка):
 
…Права собственности — не тумблер с двумя положениями, «вкл» и «выкл». Право собственности может быть обеспечено на сколько-то процентов: на 10%, например, если оно совсем шаткое, или на 95%, если у нас нет полного набора документов, но есть веские основания считать, что проблем не будет.
 
К примеру, когда хозяин квартиры предлагает арендатору сделать ремонт самостоятельно, можно подсчитать так (я упрощаю для наглядности):
 
А. Мне сдают квартиру на 10 тысяч рублей дешевле рыночной цены, и хозяин обещает, что если я отремонтирую квартиру за свой счёт, он не будет поднимать мне аренду.
 
Б. Ремонт обойдётся мне в 120 тысяч рублей.
 
В. Следовательно, если всё получится, ремонт отобьётся за год, а потом я буду платить за отремонтированную квартиру на 10 тысяч рублей меньше, то есть буду получать на свои вложения 120 тысяч рублей в год (100% годовых).
 
Г. Вероятность, что хозяин квартиры окажется порядочным человеком, и не выставит меня за дверь сразу после ремонта, я оцениваю в 50%.
 
Д. С учётом этого риска следует считать, что реальная стоимость ремонта не 120 тысяч рублей, а вдвое выше — 240 тысяч. На свои вложения, соответственно, я буду получать с учётом риска 50% годовых.
 
Е. 50% годовых — высокая доходность. Стоит рискнуть.
 
Проясним три момента.
 
Первое, как я перевёл проценты риска в рубли…

2. Эксперты в этом году обещают увеличение цен на ремонт. Подорожать должно всё, и строительные материалы, и ремонтные работы, причём значительно выше среднего уровня инфляции (ссылка):
 
Косметический ремонт стандартной квартиры в 2025 году подорожает примерно на 6 тысяч, до 33–36 тысяч рублей за квадратный метр. <…>

Так, в 2023 году цены на ремонт были на уровне 25 тысяч рублей за «квадрат», а в 2024-м — 30 тысяч рублей за «квадрат»… <…>

При этом отделочные материалы продолжают дорожать. Кафельная плитка выросла в цене с 1100 до 1350 рублей за квадрат, флизелиновые обои — с 1200 до 1500 рублей за рулон, а виниловые обои — с 1400 до 1750 рублей за рулон. <…>

Подрядчики тоже стали брать больше денег за работу. Теперь за поклейку обоев придется отдать 450 рублей за «квадрат» вместо 350 рублей, за укладку плитки — 1250 вместо 1000 рублей, а за монтаж натяжного потолка — 650 рублей вместо 500.

Тут немного странно, конечно. 35’000 рублей * 50 метров = 1’750’000 рублей за обычную квартиру площадью в 50 метров. Не жирновато ли для косметического ремонта? За эти деньги в некоторых регионах можно целиком квартиру купить…

3. В комментариях предложили ещё одно объяснение тому, почему молодёжь на Западе не любит сама ввинчивать лампочки и забивать гвозди, а предпочитает вызывать мастеров (ссылка):

Большинство молодых на Западе арендуют квартиры.

Ввернуть новую лампочку, отремонтировать санузел, покрасить стену — это обязанность собственника жилья. Он ещё может заставить подписать контракт, запрещающий забивать гвозди в стены, ремонтировать [стиральную] машину, выращивать цветы.

Лично я полагаю, что это глупо, но объяснимо, так как мозги у молодёжи на Западе вообще работают не в том направлении. Этих бедолаг-снежинок так долго учили жалеть самих себя, что многие из них хронически не способны напрячься сейчас, чтобы получить приз потом.

Они не могут научиться ввинчивать лампочку и забивать гвоздь, им психологически проще каждый раз звать мастера, даже если у них финансовые трудности. Они не могут накопить денег на собственное жильё, им психологически проще снимать квартиру, отдавая за аренду больше половины зарплаты, и жаловаться в интернете на злых лендлордов.

Источник: Место для дискуссий


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