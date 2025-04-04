 

CycloTech успешно испытала прототип летающего автомобиля с «циклороторами»

04.04.2025, 20:10, Разное
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Австрийская компания CycloTech успешно провела первые испытания своего прототипа летающего автомобиля Blackbird, оснащенного шестью «циклороторами». Эта инновационная система, также известная как движитель Фойта — Шнайдера, позволяет мгновенно изменять направление тяги на 360 градусов, обеспечивая высокую маневренность и стабильность полета. ​

Blackbird оснащен четырьмя горизонтально расположенными циклороторами и двумя вертикальными, установленными под фюзеляжем. Такая конфигурация обеспечивает возможность вертикального взлета и посадки, а также эффективный горизонтальный полет. Компания планирует разработку двухместного серийного варианта под названием CruiseUp, предназначенного для городских перелетов на короткие расстояния.

Использование циклороторов открывает новые перспективы в области персонального воздушного транспорта, предоставляя возможность создания компактных и маневренных летательных аппаратов для передвижения в условиях плотной городской застройки. Успешные испытания Blackbird подтверждают жизнеспособность концепции и приближают реализацию идеи летающих автомобилей.

Источник &#8212 CycloTech


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