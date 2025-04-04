 

Британскому актеру Расселу Брэнду предъявлены обвинения в изнасиловании четырех женщин

04.04.2025, 19:45, Новости дня
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Британскому актеру Расселу Брэнду предъявлены обвинения в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении четырех женщин в период с 1999-го по 2005 год. Внимание полиции к Брэнду привлекло расследование 2023 года, которое совместно провели газеты Times и Sunday Times и телеканал Channel 4, пишет ВВС.

Всего Скотленд-Ярд предъявил Брэнду обвинения по пяти пунктам. Актер обвиняется в изнасиловании в 1999 году в районе курортного города Борнмут на берегу Ла-Манша; трех случаях сексуализированного насилия в районе Вестминстера в 2001-м и 2004-2005 гг.; насильном оральном сексе в районе Вестминстера в 2004 году.

Полиция продолжает расследование.

Рассел Брэнд должен будет предстать перед судом 2 мая. Полиция предполагает, что сейчас актер находится в США. В таких ситуациях обычно обвинение пытается договориться о возвращении подозреваемого, однако если он отказывается сотрудничать, то речь может зайти об экстрадиции.


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