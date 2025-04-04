 

Папа Франциск отлучил Трампа от церкви из-за 17% пошлин на товары из Ватикана

04.04.2025, 19:33, Разное
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В ответ на введение Соединенными Штатами 17-процентных пошлин на экспорт из Ватикана, включающий чётки, папские сувениры и DVD-диски с записью рождественских проповедей, папа римский Франциск объявил об отлучении Дональда Трампа от католической церкви.

«Я долго терпел его твиты. Некоторые были даже забавные, – заявил Франциск в обращении к пастве. – Ладно, большинство были забавными. Но когда дело доходит до пошлин на мои любимые статуэтки святого Иосифа, тут уж извините, моё терпение всё. Нельзя просто так взять и обложить налогом духовность».

После этого понтифик лично вычеркнул имя Трампа из списка прихожан, используя гигантское перо, которое, по слухам, принадлежало самому святому Петру.

В команде Трампа ранее утверждали, что пошлины были введены исключительно в целях национальной безопасности, так как «слишком много ватиканцев нелегально проникают в страну и живут за счёт американских налогоплательщиков».

«Эта проблема не стояла бы так остро, если бы они хотя бы брали пример с итальянцев – эти джентльмены прибывают в США абсолютно легально, а многие тут и вовсе живут поколениями, они ведут законный бизнес – вам любой судья подтвердит… Святые люди, в отличие от ватиканцев», – сказал советник президента Луиджи Кастелано.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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