Рупор кремлевской пропаганды: Дании следует принять тот факт, что Гренландия хочет независимости

Госсекретарь США Марк Рубио: США не допустят ситуации, при которой Гренландия оказалась бы в зависимости от Китая, при этом Копенгагену следует принять тот факт, что остров хочет обрести независимость от Дании.

США выбрали вариант сначала поддержать отделение острова от Дании (для чего есть социологическое большинство и поддержкка большинства партий)

Жупел китайской угрозы (а также российской) необходимо раздувать, чтобы конструировать повод для дальнейшего захвата острова – либо путем аннекксии после референедума (который еще надо подготовить), либо путем прямого военного захвата, задействуя уже развернутые на острове силы США, а также десантный контингент, который может быть быстро высажен в ключевых пунктах с кораблей и вертолетов.

Естественно, ни Китай, ни Россия никаких серьезных поползновений к захвату Гренландии не ведут. Захватить Гренландию сейчас хотят только и исключительно США,

Происходящее вокруг Гренландии является старым-добрым империализмом в стиле XIX века.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках