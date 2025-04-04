Мнение «аналитика»: О цене женщины… А если по-честному?

Так уж устроен современный мир, что #женщины стоят недёшево. Впрочем, непродажные обходятся ещё дороже.

Все вы, наверное, знаете эту нынешнюю моду на хитрые женские расчёты, почём нынче «неоплачиваемый труд» обычной домохозяйки. Ну, там, когда берётся средний тариф уборщицы по дому, шеф-повара ресторана, няни-гувернантки, психолога-консультанта и финансового советника, потом это всё вместе складывается и…

Не кислая сумма получается на выходе. В несколько средних российских зарплат. После чего изящная ладошка с наманикюренными пальчиками протягивается в мужскую сторону. Извольте заплатить?

Не буду напоминать уже многократно высказанные контраргументы, что «по-честному» предъявленные суммы надо бы делить надвое-натрое. Ведь готовя тот же обед, #женщина обеспечивает им же себя и своих детей, уборку делает в наполовину своём же доме, где сама же и грязнит, а её финансовые советы часто сводятся к императиву «зарабатывай больше!». Не буду и напоминать, что домашняя готовка — совсем не то же самое по вкусу, аромату и качеству, что блюдо из «мишленовского» заведения.

Но вот о чём ещё можно и нужно сказать.

Оплачивая услугу «генеральная уборка» по тарифу клининговой кампании, #мужчины покупают не только чистоту в доме, но и право контроля. Пусть и на час. Право провести белоснежным носовым платком по самому укромному уголку где-нибудь за холодильником, и если, не дай Бог, на ткани будут пыль или грязь… Ну, вы поняли уже: работу придётся переделать. Покорно, без возражений, с тысячей извинений и вежливой улыбкой на устах. Потому что «Клиент всегда прав!».

И потому что эта его всегдашняя правота тоже входит в цену услуги. По умолчанию.

Давайте по-честному, без кавычек. Какая #женщина в «своём» домохозяйстве согласится на такое?

Какая вообще согласится признать, что её #мужчина априори «всегда прав»?

А если нет, то… куда нужно засунуть все эти «счета за работу»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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