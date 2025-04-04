Мнение «аналитика»: О главном празднике этого дня… Кто настоящий именинник?

Да уж, сегодня не день, а просто праздник какой-то.

Американский президент Дональд Трамп так ударил таможенными пошлинами по друзьям и врагам, что в Европе уже вторые сутки не могут прийти в себя и сказать что-то членораздельное. Меж тем российский эмиссар и, как говорят, новый «преемник Путина» Кирилл Дмитриев заручился в США согласием, что «Украина не будет в НАТО». Чем снял главную озабоченность Кремля.

Но главное — не это.

Оказывается, сегодня — Всемирный день крысы.

Хороший повод, чтобы высказать наболевшее, ничем не рискуя…

Вы уже придумали, какую крысу с этим днём поздравите?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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