«С голубем играть и то интереснее» – гроссмейстер исполнил мечту 10-летнего мальчика, сыграл с ним и победил в три хода

Гроссмейстер Михаил Виткин исполнил мечту своего 10-летнего поклонника из Сызрани, который хотел сыграть с ним на настоящем турнире.

Шахматист разгромил мальчика в три хода и отказался давать ему автограф из-за «ужасной игры».

Инцидент произошёл на турнире в Санкт-Петербурге. Родители юного шахматиста Алексея М. привезли его в Петербург специально для встречи с кумиром и долго упрашивали Виткина сыграть с их сыном. Поначалу гроссмейстер отказывался, ссылаясь на регламент мероприятия, но затем всё же согласился на одну партию.

– Я его мамашу предупреждал, что играть вполсилы не умею, но потом понял, что победил бы, даже если бы не пришёл на поединок. С голубем играть и то интереснее, наверное. Ужасная игра, ужасная тактика, самообладание и трезвость ума отсутствуют напрочь. Позорище, – прокомментировал он итоги партии.

Виткин также усомнился, что у его оппонента есть будущее в шахматах.

– Даже когда я играл несоизмеримо лучше, но проигрывал, моя мама хваталась за голову и говорила примерно так: «Боже! Это точно мой сын? Нет, на это решительно невозможно смотреть! Я иду звонить в роддом и буду скандалить за их бардак! Они же меняют детей». И вы знаете, мне тоже было 10 лет или даже меньше. А тут будущего нет. Тем более в шахматах, – добавил гроссмейстер.

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