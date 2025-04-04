 

В гнезде лысухи сохранился пластиковый мусор 30-летней давности

04.04.2025, 16:25, Разное
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Специалисты Естественно-научного музея и исследовательского центра Naturalis в Лейдене (Нидерланды) заметили, что местная популяция водоплавающих птиц лысух (Fulica atra), обитающих по всей Европе, активно использует выбрасываемый людьми мусор при строительстве гнезд. Традиционно эти пернатые сооружают гнезда из стеблей и листьев растений, которые быстро сгнивают, из-за чего их нужно возводить заново каждый год. Однако с распространением пластиковых отходов лысухи, живущие поблизости с человеком, стали включать их в конструкции, что повысило долговечность и сделало возможным многолетнее пользование гнездами: птицы просто немного обновляют верхний слой, а нижний служит основанием.

Это натолкнуло исследователей на идею изучить гнезда городских лысух, чтобы по фрагментам пластикового мусора попытаться проследить историю их использования и определить время изначальной постройки. О результатах ученые недавно рассказали в журнале Ecology. Статья с комментариями также вышла в издании The New York Times.

В рамках эксперимента группа под руководством биолога Ауке-Флориана Хемстра (Auke-Florian Hiemstra) в сентябре 2021 года собрала в центральной части Амстердама гнезда лысух и доставила их в лабораторию. Специалисты пояснили, что к этому времени сезон размножения уже завершился, и гнезда пустовали, поэтому птиц не потревожили.

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Каждую из конструкций разобрали на части, отделив пластиковых мусор. Фрагменты последнего в дальнейшем детально изучили на наличие информации о дате происхождения. Наибольшее внимание исследователей привлекли находки из гнезда, которое обнаружили на торчащей из воды заброшенной фундаментной свае под причалом на одной из амстердамских улиц. В глубоких слоях гнезда сохранился пластиковый мусор, датируемый началом 1990-х годов.

Всего в гнезде оказались 635 предметов искусственного происхождения, примерно треть из которых относились к упаковке от еды (обертки от шоколадных батончиков, части контейнеров от фастфуда и тому подобное). На некоторых удалось обнаружить упоминание срока годности, что дало представление о том, как долго лысухи пользовались гнездом.

Гнездо лысух и найденный в нем пластиковый мусор, расположенный в хронологическом порядке, согласно обнаруженным датам / © Auke-Florian Hiemstra et al., Ecology, 2025

К примеру, на верхних уровнях лежали обертки от сладостей со сроком годности до 2021 и 2022 годов. Чуть глубже находилась прослойка из медицинских масок, которые, вероятно, попали в гнездо во время пандемии Covid-19 в 2020-м. Хотя маски, видимо, обеспечили птицам мягкость и тепло, исследователи предупредили, что они могут быть опасны для пернатых, если те запутаются в эластичных петлях для ушей.

Самым «древним» мусором оказались выцветший кусок вспененной упаковки от бургера McChicken и обертка от батончика Mars. На первом сохранилась надпись о датировке авторского права за 1996 год, а на второй — логотип FIFA с рекламой чемпионата мира по футболу 1994 года в США.

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Находки из гнезда наглядно продемонстрировали, как сильно люди влияют на окружающую среду и насколько долговечными могут быть эти последствия. Выброшенная мимоходом пластиковая упаковка хранилась в гнезде лысухи почти три десятилетия.

Также результаты исследования — напоминание о глобальной проблеме пластикового загрязнения. По оценкам специалистов, ежегодно по вине людей образуется 52,1 миллиона тонн пластиковых отходов. При этом человечество перерабатывает из них всего 9%, сжигает — 19%, неправильно утилизирует — 22% (выбросы в Мировой океан), захоранивает — 49% (данные ресурса Our World in Data Оксфордского университета).


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