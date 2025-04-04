Михаил Ефремов пожертвовал полмиллиарда рублей на создание безалкогольной водки

Заслуженный артист Михаил Ефремов, недавно освободившийся из колонии, объявил о щедром пожертвовании в размере 500 миллионов рублей в пользу Института исконных алкогольных традиций (ИИАТ).

Цель благородного жеста – ускорить разработку безалкогольной водки, дабы ни один россиянин не был лишён возможности ощутить полноту бытия за баранкой своего автомобиля.

– Испокон веков русский человек славился широтой души и бесстрашием, – заявил Ефремов, – И негоже лишать его возможности проявить эти качества в полной мере. Пусть льётся песня, пусть искрится водка, пусть мчит Русь-тройка, пусть даже и со скоростью 60 километров в час в населённом пункте, главное – чтобы душа пела!

Артист выразил надежду, что благодаря его вкладу уже в скором времени каждый сможет приобщиться к вековым традициям, не опасаясь закона. В ИИАТ, в свою очередь, заверили, что приложат все усилия для воплощения мечты артиста в реальность.

– Мы понимаем всю ответственность, возложенную на нас Михаилом Олеговичем, – заявил директор института, профессор Степан Сулакшин, – И обещаем создать продукт, достойный славных традиций нашего народа. Безалкогольная водка – это не просто напиток, это символ свободы и русской удали и безопасности на дорогах.

—