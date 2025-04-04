В Дубне усовершенствовали наземный дрон для спецоперации

В сообщении

говорится, что гусеничная платформа развивает скорость до 15 км/ч при

грузоподъемности 200 кг и имеет радиус действия 2 км. Особенностью разработки

стала улучшенная подвеска, обеспечивающая плавность хода.

«Роботизированная

платформа уже на следующей неделе отправится на СВО. Ее ждут в отряде «Ирбис»,

где служит наш земляк»,

– рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

В течение

трех с половиной месяцев волонтеры поисково-спасательного отряда

“Дубна” вели разработку, согласовывая параметры с военнослужащими.

Устройство может использоваться для транспортировки грузов, эвакуации раненых и

выполнения боевых задач.

Сообщается,

что первый образец уже прошел испытания и на следующей неделе будет отправлен в

отряд “Ирбис”, где служит уроженец Дубны.

По словам

военных, подобные платформы уже доказали свою эффективность на передовой.