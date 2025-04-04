 

В Дубне усовершенствовали наземный дрон для спецоперации

04.04.2025, 14:45, Разное
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В сообщении
говорится, что гусеничная платформа развивает скорость до 15 км/ч при
грузоподъемности 200 кг и имеет радиус действия 2 км. Особенностью разработки
стала улучшенная подвеска, обеспечивающая плавность хода.

«Роботизированная
платформа уже на следующей неделе отправится на СВО. Ее ждут в отряде «Ирбис»,
где служит наш земляк»,

– рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

В течение
трех с половиной месяцев волонтеры поисково-спасательного отряда
“Дубна” вели разработку, согласовывая параметры с военнослужащими.
Устройство может использоваться для транспортировки грузов, эвакуации раненых и
выполнения боевых задач.

Сообщается,
что первый образец уже прошел испытания и на следующей неделе будет отправлен в
отряд “Ирбис”, где служит уроженец Дубны.

По словам
военных, подобные платформы уже доказали свою эффективность на передовой.


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