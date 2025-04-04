«Ну было там что-то, уже и забыли» – Лукашенко подтвердил снятие санкций США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что новая американская администрация сняла санкции против страны и её руководства.

Слухи об этом появились ещё в марте, когда несколько белорусских компаний вернулись на рынок США.

Во время визита на Брестский текстильный комбинат старший мастер Михаил Быковец спросил главу государства, можно ли доверять американцам. Лукашенко ответил: «А почему нет? Доверяй, но проверяй. Слышал такое? Я думаю, нормально всё». Затем он рассказал, как налаживал контакты с новым правительством.

– Мы подождали, пока они там инаугурацию отгуляют, тихонечко удочки закинули, встретились, поговорили. Там нормальные мужики сейчас, деловые. Мы вам, вы нам, – сказал президент.

Когда у Лукашенко спросили, действуют ли ещё санкции США против Республики Беларусь, он ответил отрицательно и добавил, что это уже перевёрнутая страница.

– Ну было там что-то, уже и забыли, работаем нормально. Всё сняли. Я шума не наводил, зачем это нужно? Что нам, праздновать? Не нашли языка с прежними этими самыми… С новыми поговорили, договорились. Никакой большой наглости я не увидел, ничего такого, сошлись посередине, работаем. Нормальные абсолютно люди, спокойные, по делу всё у них, – добавил он.

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