 

Словакия одобрила отстрел 350 медведей после смертельного нападения на человека

04.04.2025, 12:15, Новости дня
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Правительство Словакии одобрило план по уничтожению примерно четверти бурых медведей после того, как мужчина был убит медведем во время прогулки по лесу в центральной части страны.

Правительство премьер-министра Роберта Фицо объявило, что из предполагаемой популяции в 1300 бурых медведей 350 будут убиты из-за угрозы для людей после серии нападений. Решение было принято после того, как 1 апреля полицейские обнаружили в лесу тело 59-летнего мужчины, которого растерзал медведь. Рядом с местом гибели человека были найдены доказательства того, что там находилась берлога животного. Специальное чрезвычайное положение, которое разрешает отстрел медведей, теперь распространяется на 55 из 79 районов Словакии, охватывая большую часть этого европейского государства.

Представители экологических организаций заявили, что разрешение на отстрел животных является нарушением международных обязательств и противоречит закону. Они предлагают принять превентивные меры, которые смогут обезопасить местных жителей и избежать убийства животных.

“Министерство охраны окружающей среды потерпело полную неудачу в попытках ограничить число нападений медведей путем беспрецедентного истребления этого охраняемого вида”, – заявил в интервью BBC Михал Везик, эколог и депутат Европарламента от оппозиционной партии “Прогрессивная Словакия”. “Чтобы скрыть свой провал, правительство решило застрелить еще больше медведей”, – добавил он.


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