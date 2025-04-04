Мнение: ОПГ «Таганские» и убийство «Деда Хасана»
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Коллегия присяжных в Мосгорсуде завершила рассмотрение уголовного дела в отношении лидеров и участников ОПГ «Таганские», единодушно признав доказанным, что эта криминальная группировка была создана «не позднее 1 января 1991 года в Москве». И что все подсудимые состояли в банде и не заслуживают снисхождения.
Рассмотрение уголовного дела началось 3 сентября прошлого года. За почти семь месяцев состоялось 67 судебных заседаний. 25 марта перед присяжными было поставлено 280 вопросов. И коллегия удалилась в совещательную комнату. На вынесение окончательного решения понадобилось три дня. Старшина присяжных оглашал 300-страничный вердикт почти четыре часа.
Особняком стоял вопрос к коллегии присяжных о нападении 16 января 2013 года у входа в ресторан «Старый Фаэтон» на Аслана Усояна, более известного в криминальном мире по кличке «Дед Хасан». В этом вопросе фигурировало имя только Игоря Жирноклеева.
Присяжные признали доказанным, что именно лидер «Таганских» передал организаторам преступления бесшумный автомат «Вал» и специальные 9-мм патроны СП-5 и СП-6. Таким образом присяжные признали доказанным соучастие Игоря Жирноклеева в убийстве Аслана Усояна.
Подробности – в программе «ОПГ «Таганские» и убийство «Деда Хасана»»
Публикация про вердикт присяжных в отношении лидеров и участников ОПГ «Таганские».
Сайт «Судового журнала»
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Источник: Ирек Муртазин
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