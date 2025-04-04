Мнение: Бабло давай! Д.Трамп

Трамп в США продолжает свои безумства – вчера он вдруг решил обложить пошлинами почти весь мир, всю мировую торговлю. Собирает теперь со всех от 10 до 50%. Пусть, дескать, платят, твари, за почетное право торговать с Соединенными Штатами. Исключений из этого правила всего два, и они весьма показательны – это оказались два привилегированных изгоя: Россия и Белоруссия. Единственные страны, которые могут торговать с США без пошлин. Даже Украину, измочаленную войной, длящейся уже на протяжении более трех лет, Трамп не пощадил – обложил ее на 10%.

По поводу очередных закидонов Трампа в мире куча возгласов возмущения и неприязни, даже его сторонники сдержанно ропщут, считаю его объявленную торговую войну всему миру слишком экстравагантной и откровенно обусловленной жаждой наживы, мол, “так нельзя”. Другие просто обвиняют его в невероятной наглости и опять же жадности. Однако мне почему-то приходит в голову, что настолько резкие шаги сразу “против всех” могут быть скорее всего обусловлены отчаянием, а не наглостью. Вообще, шаги США в последние месяцы подобны действиям обреченного, припертого к стене и напрягающего все силы, чтобы вырваться из ловушки, поскольку позади – пропасть.

В самом деле, Трамп уже лезет на рожон во взаимоотношениях со всем миром сразу, как бы признавая, что в мире никаких друзей у него нет. Способ испортить отношения самый надежный и проверенный – деньги; стребуйте с человека лишнего, как он считает, несправедливо – и вы обзаведетесь врагом на всю жизнь. Америка самая сильная в военном смысле слова страна, считается, что сильному друзья не нужны – но так ли это? Вести себя до такой степени безрассудно могут лишь те, кто отчаянно нуждается в бабле. И вот это как раз – самый непонятный момент: почему Трамп ведет себя все это время так, как будто он уже практически банкрот вместе со своей Америкой? Неужели всё действительно так печально?

И ведь главное – не скажешь, что этого как бы ничто не предвещало. Нет, разного рода заявлений и жутких теорий относительно “краха Америки” хватало все последние лет 30, вспомнить хотя бы какого-нибудь Хазина – но ведь всегда это было надежно прикрыто клеймом “конспирологии”, “фантазий сумасшедших”, “бредом” и тому подобными утешающими обозначениями.

И тут вдруг – нате! Да, нет сомнения, что США последнее время отчаянно ищет денег везде, где только можно, и из-за этого уже готов похерить и выбросить вообще всё, что составляет их кредо, их обязательства, их принципы и любые нематериальные ценности. БАБЛО ДАВАй!!

Мне как-то даже жалко Штаты. Они ведут себя так, что им, похоже, край. Как они дошли до жизни такой? Удастся ли им спастись? Мне уже почему-то кажется, что нет. “Большой шкаф громко падает”. Это их родная американская поговорка.