Робот-кентавр FlashBot будет работать в отелях — а также в ресторанах и торговых центрах

Китайская робототехническая компания Pudu Robotics разработала «полугуманоидного» робота FlashBot Arm. Он оснащен шарнирно-сочлененными руками и сенсорным дисплеем, способным отображать текущее «настроение» робота. В отличие от полностью гуманоидных роботов, которые все еще остаются несовершенными, данная разработка может найти широкое практическое применение уже сейчас.

FlashBot оснащен руками с 7 степенями свободы, благодаря которым он может похвастаться операционным радиусом до двух метров. Эта конфигурация позволяет ему выполнять такие задачи, как захват и транспортировка предметов, операции с кнопками, подобными тем, что есть в лифтах, и считывание карточек-ключей для контроля доступа.

Основное применение FlashBot Arm заключается в доставке различных предметов и заказов гостям в отелях. Pudu также предполагает его использование в таких местах, как офисные здания, рестораны, торговые центры и медицинские учреждения. Предполагается, что робот, использующий большую языковую ИИ-модель, а также микрофон и динамик, будет способен вести простые разговоры с пользователями-людьми, которые могут давать ему устные инструкции по доставке. FlashBot весит примерно 15 килограммов, а одна четырехчасовая зарядка обеспечивает ему восемь часов работы без перевозки тяжелых грузов.

Источник — Pudu Robotics