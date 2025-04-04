Опубликовано удостоверение резидента германской разведки Владимира Ульянова-Ленина

На сайте Федерального архива Германии завершена публикация документов о деятельности немецкой разведки в годы Первой мировой войны.

Теперь на портале представлены 10 тысяч уникальных материалов, в том числе официальные донесения, переписка с агентами по всему миру и списки шпионов кайзера в странах Антанты.

Выяснилось, что среди резидентов разведки Германской империи в России самым результативным агентом был Владимир Ульянов-Ленин, который поступил на службу кайзеру Вильгельму II в 1914 году.

– Герр Ульянов взял себе псевдоним Бланк и к 1917 году лично разработал проект вывода Российской империи из Первой мировой войны. Получив необходимую сумму из фондов германского генштаба, он и совершил знаменитую Октябрьскую революцию, – сказал старший научный сотрудник архива Александр Парвус.

В качестве доказательств подрывной работы вождя мирового пролетариата немецкие архивисты обнародовали целую серию документов – удостоверение резидента германской разведки, расписки о получении денежных средств и подписанный лично Лениным план государственного переворота в России.

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