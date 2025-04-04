 

Турист из США Михайло Поляков арестован за посещение запретного острова индийского племени

04.04.2025, 11:10, Новости дня
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Индийская полиция сообщила об аресте американского туриста, который незаконно проник на строго охраняемый остров, взяв с собой кокос и банку диетической колы для племени, не контактировавшего с современным миром.

24-летний Михайло Викторович Поляков, житель США, оказался на Северном Сентинельском острове (Норт-Сентинел), части Андаманских островов в Индии, пытаясь встретиться с сентинельцами – племенем, численность которого составляет всего около 150 человек, пишет The Guardian.

Для защиты жителей племени от внешних болезней и сохранения их традиционного образа жизни всем посторонним, как индийцам, так и иностранцам, запрещено приближаться к острову на расстояние меньше 5 км.

Полиция сообщила, что Поляков был задержан поздно вечером 31 марта, через два дня после того, как он высадился на остров. В последние месяцы он уже дважды пытался посетить этот регион. В первый раз он пытался добраться до острова на надувном каяке в октябре 2024 года, но был остановлен сотрудниками отеля. Следующую попытку он сделал в январе 2025 года, но она также оказалась неудачной. На этот раз Поляков использовал другую надувную лодку с мотором, чтобы преодолеть около 35 километров открытого моря от основного архипелага. Индийские власти возбудили дела против всех местных жителей, которые содействовали попыткам попасть на остров, и пытаются выяснить, кто мог оказать помощь Полякову.

Сентинельцы стали объектом международных новостей в последний раз в 2018 году, когда они убили 27-летнего американского миссионера Джона Аллена Чау, который незаконно высадился на их берегу. Тело Чау так и не было найдено, и расследование его смерти не велось, поскольку индийские законы запрещают любые посещения острова.


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