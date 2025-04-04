Мнение: Почему некоторым миллиардерам выгоден социализм

Согласно известной геополитической стратегии, дружить надо «через соседа». К примеру, России выгодно сейчас дружить с Венгрией, так как у нас нет общих границ, которые могли бы сгенерировать конфликтные ситуации, но зато есть общий буйный сосед, против которого мы можем действовать сообща.

Некоторые мультимиллиардеры — из числа тех, кто увлечён скорее политикой, нежели бизнесом — используют этот принцип, чтобы защищать свои классовые тылы. Если вы посмотрите, кто спонсировал все эти левацкие истории в США — чёрных, зелёных, радужных и красных — вы обнаружите, что денежные потоки исходят от сказочно богатых людей, занимающих почётные места в списке Форбс.

Логика у этих господ следующая. Главной угрозой себе и своим кланам они считают средний класс, который получает образование, делает карьеры, открывает бизнесы и, вообще, нагло карабкается наверх. Если окоротить средний класс, намертво зацементировав вход на верхние этажи башни, текущие элиты останутся таковыми навечно. Однако бить средний класс сверху неудобно — он протестует, сопротивляется, голосует за неправильных кандидатов типа Трампа. Поэтому в союзники надо взять тех, кто соседствует со средним классом снизу — идейных люмпенов, нелегальных мигрантов, потомственных получателей пособий, страдающих головой первертов и диванных марксистов на иждевении у своих бабушек.

К примеру, можно распропагандировать идею «во всём виноваты белые богатые мужчины, которые любят женщин и ходят в церковь». Идея овладевает массами, и белым мужчинам вешают на ноги тяжёлые гири. Их ограничивают «по квотам», их стыдят за благополучие и им с детского сада внушают деструктивные идеи, надёжно блокирующие носителей от жизненного успеха. Одновременно с этим на средний класс идёт атака сверху: его душат налогами, но при этом тратят собранное не на улучшение инфраструктуры, а на пособия для преступников, которые под негласным покровительством полиции нападают на и так уже ограбленный средний класс.

Дополнительно к этому бюджеты вбивают в рекламу срамной азбуки и идеологии чайлдфри. Чем меньше в обществе появляется амбициозной молодёжи, тем слабее давление на люк между вторым и третьим этажом. Кто-то, конечно, пробивается через защитные препоны наперекор всему, однако тут важно количество. Двадцать новых миллиардеров — это проблема, с ними надо делить деньги и власть. Один новый миллиардер — это погрешность, его легко можно интегрировать в сообщество или подавить.

Забавная часть схемы в том, что больнее всего социализм бьёт именно по тем люмпенам, которых он на словах защищает. Чтобы выйти из своего незавидного состояния и перейти в средний класс, им нужно сделать две вещи:

1. Отказаться от разлагающих пособий в пользу напряжённой учёбы и усердного труда.

2. Взять средний класс за высокий образец, перенять его привычки и войти при помощи этих привычек в средний класс.

Несложно заметить, что социализм не даёт сделать своим адептам ни то, ни то.