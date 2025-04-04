Руководству челябинского комбината пришлось успокаивать рабочих, возмущённых недопуском Марин Ле Пен к выборам президента Франции

На целый день приостанавливались работа градообразующего предприятия Челябинска – металлургическом комбинате. Причиной стала бурная реакция трудящихся на запрет Марин Ле Пен выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Франции в 2027 году.

Во время обеденного перерыва рабочие, как всегда, собрались на 15-минутную летучку для обсуждения политической ситуации в Европе и США. Бригадир Борис Харитонов огласил коллегам новость об обвинительном приговоре Марин Ле Пен и запрете баллотироваться. Изначально люди приняли новость за фейк, так как не могли поверить в «вопиющий беспредел и убийство демократии», однако после просмотра видео заседания суда все сомнения развеялись.

Присутствующие начали выкрикивать оскорбления в сторону Эммануэля Макрона, называя его «Макароном» и нецензурными словами. Спустя некоторое время прямо в производственном цеху рабочие устроили импровизированную сцену, где каждый желающий мог выступить в поддержку свободы во Франции.

«Вначале нашего русского парня Павлушу Дурова посадили, а потом и своих несогласных граждан щемить начали, — возмущается выбивальщик отливок 2-го разряда Степан Печурин. — Пусть Марина к нам переезжает, здесь вполне свободно можно сказать, что жена Макарона —это мужик, и не встретиться с преследованием. Наоборот получишь общественную поддержку и котлету в столовой».

Поначалу администрация устно призывала людей вернуться на рабочие места, однако возмущение и разочарование металлургов решением французского суда лишь нарастало: они грозились уйти в многомесячный запой в знак протеста. Самые отчаянные грозили совершить самосожжение в плавильном котле, если судебный вердикт не будет пересмотрен.

Волнения успокоились только после того, как на завод прибыли депутаты городской думы и пообещали принять резолюцию в поддержку Марин Ле Пен, а также организовать демонстрацию солидарности на площади Ленина.

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