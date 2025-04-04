 

Китайское аэротакси EHang получило разрешение на коммерческие полеты

04.04.2025, 9:25, Разное
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Этот день войдет в историю: Управление гражданской авиации Китая выдало разрешение компании EHang на выполнение коммерческих рейсов на малой высоте с использованием беспилотных воздушных такси EH216-S. Со дня на день первые билеты поступят в продажу.

Выданный сертификат подтверждает готовность воздушного судна к полетам, его соответствие техническим стандартам и требованиям безопасности гражданской авиации Китая. Уже в ближайшие дни начнутся полеты туристических и экскурсионных групп в окрестностях Гуанчжоу и Хэфэя — пока что с посадкой только в одном месте.

Аэротакси EH216-S разрабатывалось в течение шести лет и впервые поднялось в небо 5 лет назад. Аппарат оснащен восемью соосными двигателями с 16-ю винтами, размещенными вокруг кабины из углеродного волокна. У беспилотника фиксированное шасси.

В полете по заданному маршруту EH216-S использует связь 5G. Максимальная скорость — 130 км/ч (крейсерская — 100 км/ч), высота полета — 3000 м, дальность полета 35 км или 21 минута. На зарядку аккумуляторов уходит два часа, грузоподъемность — до 220 кг. В перспективе такие беспилотные аэротакси будут задействованы для городских перевозок и в сфере туризма.

Источник &#8212 EHang


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