Приложение пермяков поможет сбалансировать работу и личную жизнь

Ниша по созданию новых удобных планировщиков открыта, так как существующие приложения либо слишком простые (как обычный список дел), либо слишком перегружены сложным интерфейсом и лишним функционалом. Поэтому востребовано появление новых продуктов, в частности актуален инструмент, позволяющий разграничить рабочие и личные интересы и сделать жизнь пользователя более гармоничной.

Студенты Пермского Политеха работают над созданием планера нового формата, который основан на применении «Колеса баланса». Оно позволит отслеживать, как пользователь распределяет свое время по значимым для себя аспектам: работа, семья, здоровье и другие. Приложение не только фиксирует задачи, но и анализирует их выполнение, предлагая персонализированные рекомендации.

Например, были запланированы рабочие дела, дневное катание на лыжах и вечерние настольные игры с семьей. Пользователь проигнорировал рабочие планы, которые впоследствии пришлось решать, жертвуя другими занятиями. Все это будет отражено в «Колесе баланса», которое можно открыть и проанализировать в любой момент. ИИ-помощник же будет самостоятельно оценивать информацию, полученную на основании занятости пользователя, и давать рекомендации по корректировке, например, как лучше распределить время, чтобы успеть выполнить те или иные дела.

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– Платформа VIZZY имеет простой интерфейс, очевидный и минимально необходимый функционал: фиксация и отметка выполнения своих регулярных задач. Разумеется, это не что-то уникальное, но это фундамент, на котором строится наше ключевое предложение, а именно отображение всех результатов планирования по методике «Колеса баланса». Здесь можно быстро и наглядно понять, какой из сфер было выделено недостаточно внимания. Здесь же доступно ведение «вишлистов» вроде списка книг, фильмов, дневников и любых других «хотелок», делающих жизнь человека более структурнее и организованнее, – рассказывает руководитель проекта Артем Новоселов, студент кафедры динамики и прочности машин ПНИПУ.

Политехники отмечают, что планируют внедрить в систему «сквозного» помощника на базе искусственного интеллекта для персональной помощи в постановке и анализе задач. Технология поможет пользователю определить, чего он хочет на самом деле и что может сделать его состояние лучше. То есть ИИ корректно сформулирует цели, желания и разработает планы для их реализации таким образом, чтобы их достижение было максимально эффективным и комфортным, а баланс в жизни был соблюден.

По словам разработчиков, название VIZZY характеризует слова: визуализируй, вдохновляйся, действуй, которые являются идеологией приложения.

– Я пришел к этой идее из-за того, что почувствовал дисбаланс в работе и жизни, не успевал пожить для себя и не понимал, как мне это исправить. Хотел структурировать задачи и поднять свою продуктивность, чтобы успевать больше. Меня не удовлетворяли обычные заметки на телефоне, а приложения для планирования не предоставляли всего, что я хотел видеть в одном месте. Позже оказалось, с тем же самым сталкиваются и другие люди в моем окружении и мой компаньон Герман Наумов. Поэтому я начал сам развивать идею такого продукта, который бы закрывал эти потребности, и нашел единомышленников, с которыми все становится возможно. Мы планируем сделать действительно полезный и приятный в использовании продукт, который получит признание как отдельных пользователей, так и крупных организаций, – поделился Артем Новоселов.

Целевая аудитория проекта включает: бизнесменов и менеджеров, перегруженных рабочими задачами; молодых специалистов и фрилансеров, стремящихся к эффективному тайм-менеджменту; а также студентов, которым важно грамотно распределять время между учебой и отдыхом.

Приложение разработано на базе React Native – фреймворка, позволяющего быстро масштабировать продукт на iOS, Android и другие популярные платформы. Сама система сейчас находится в стадии активной разработки, но альфа-версия уже опробована на Android у 15 пользователей и показала свою перспективность. Результаты подтвердили успешную реализацию базовых возможностей будущего приложения, такие как создание задач, установка сроков и назначение приоритетов.

Разработчики уже получили несколько предложений о сотрудничестве. В планах команды VIZZY – запустить корпоративные тарифы для B2B-сегмента (бизнес-компаний) и выйти на международный рынок.

Политехники отмечают, что в бесплатный базовый пакет будут входить все внедренные функции, кроме ИИ-консультанта. Его персональную помощь пользователь сможет получить при оплате подписки.

Проект студентов Пермского Политеха составит достойную конкуренцию на мировом рынке приложений для планирования. Простой, удобный функционал и персонализированный подход способствуют эффективному распределению и управлению задачами, а также более внимательному отношению к собственному психологическому состоянию.