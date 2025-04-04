 

Биологи выяснили, когда поющие лемуры чаще «фальшивят»

04.04.2025, 7:45, Разное
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Мадагаскарские лемуры индри (Indri indri) известны громким пением, с помощью которого они заявляют о правах на территорию и общаются с сородичами. Эти протяжные вокализации, исполняемые семейными группами, слышны на расстоянии до двух километров. Однако звучание не всегда выходит гармоничным: бывает, что лемуры «фальшивят», допуская перепады высоты тона, грубые, шумные звуки и другие отклонения, которые в научной литературе обозначают термином «нелинейные явления».

Существуют разные версии насчет того, почему некоторые индри сбиваются в подобную какафонию. Одно из возможных объяснений — что это форма выражения эмоций или инструмент коммуникации.

Вклад в изучение поющих лемуров недавно внесла группа биологов из Италии, Великобритании и Мадагаскара под руководством приматолога Кьяры Де Грегорио (Chiara De Gregorio). Специалисты проанализировали пение 62 диких индри и выяснили, что отклонения в их вокализациях связаны с возрастом, полом и рядом физиологических факторов. Статья об этом вышла в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B.

© University of Torino

В частности, биологи установили, что молодые лемуры «фальшивят» гораздо больше взрослых индри. По словам ученых, подобное свойственно и человеку: у детей обычно плохо получается петь мелодично, с соблюдением нужной высоты и не выбиваясь из хора. Чтобы научиться контролировать голос и звучать в унисон, нужна практика.

Как и людям, мадагаскарским лемурам тоже требуется время, чтобы развить певческие навыки, а в юном возрасте они чаще «не попадают в ноты». По мнению биологов, это сходство указывает на общие эволюционные истоки вокализаций у приматов и человека.

Исследователи также обнаружили половые различия в пении лемуров. Самцы индри вокализируют более неустойчиво и с большим количеством отклонений, чем самки. Предполагается, что это обусловлено разными социальными ролями животных в группах.

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naked-science.ru

Биологи отметили, что один из видов нелинейных явлений под названием субгармоника, который сохраняется у взрослых индри, может служить для того, чтобы создавать о производящем такие звуки впечатление, как о более крупной особи.

Кроме того, наблюдения показали, что «фальшивые» ноты чаще звучат в конце вокализаций. По мнению исследователей, это может быть признаком физиологической усталости, как и у людей после продолжительного пения.

В комментарии изданию BBC Кьяра Де Грегорио заявила, что в продолжении исследования о вокализациях приматов она планирует изучить соответствующие особенности орангутанов.


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