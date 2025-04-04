 

Суд в Корее утвердил импичмент президента Юн Сок Ёля

04.04.2025, 5:45, Новости дня
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Конституционный суд Республики Корея единогласно подтвердил импичмент президента Юн Сок Ёля, окончательно отрешив его от власти, передает ТАСС.

За импичмент выступили все восемь судей. Для окончательного отрешения от власти нужны были голоса по крайней мере шести из них. В частности, судьи пришли к выводу, что для введения военного положения не было законных оснований. Конституция позволяет сделать это лишь в случае войны, вооруженного конфликта или других чрезвычайных ситуаций национального масштаба. Судьи решили, что Юн Сок Ёль нарушил закон, отправив военных в парламент. Суд пришел к выводу, что Юн Сок Ёль использовал военных в политических целях.

По мнению судей, теперь уже бывший президент не справился с обязанностями по защите конституции. По их словам, указ о военном положении, который содержал запрет на деятельность парламента, нарушил ключевые права граждан Республики Корея.

3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Тогда в телеобращении к народу глава государства обвинил оппозицию в том, что она, при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок. 14 декабря парламент объявил импичмент Юн Сок Ёлю. 31 декабря Западный окружной суд Сеула по просьбе следствия выдал ордер на арест Юн Сок Ёля по делу о введении военного положения и попытке мятежа. 15 января президент, обвиненный в мятеже, был арестован. 7 марта его освободили из-под стражи.


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