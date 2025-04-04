 

Рупор кремлевской пропаганды: “Где-то в районе Суджи”

04.04.2025, 4:50, Разное
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"Где-то в районе Суджи"

Большой документальный фильм Наданы Фридрихсон об освобождении Суджи.
Противник так-то планировал ее удерживать до сих пор, но в марте планы противника были сломаны.
В первой серии рассказ от лица бойцов 11-й гвардейской бригады ВДВ. Во второй серии рассказ от лица бойцов подразделения "Анвар".
Наиболее интересное – истории простых не медийных людей, которые освобождали Суджу.

Аннотация:

21 марта 2025 года. ВСУ продолжают наносить удары по Судже из ствольной артиллерии. Небо кишит FPV-дронами. Бойцы 11-ой гвардейской бригады ВДВ рассказывают о боях за Суджу и как сейчас выдавливают остатки ВСУ из Курской области.

Аннотация:

22 марта 2025 года. Бойцы подразделения "Анвар" подробно рассказывают о боях за освобождение Суджи:

— как шли бои в черте города: работа снайпера, пулеметчика, БПЛА-операторов

— что делать при налете FPV-дронов

— и главное, как применялся опыт, накопленный за годы СВО

Это история о том, как меняются боевые действия и люди, выполняющие свой долг на передовой.

PS. Район Гуево уже по большей части зачищен. Остались еще Горналь и Олешня.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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