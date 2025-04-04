Рупор кремлевской пропаганды: “Где-то в районе Суджи”
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"Где-то в районе Суджи"
Большой документальный фильм Наданы Фридрихсон об освобождении Суджи.
Противник так-то планировал ее удерживать до сих пор, но в марте планы противника были сломаны.
В первой серии рассказ от лица бойцов 11-й гвардейской бригады ВДВ. Во второй серии рассказ от лица бойцов подразделения "Анвар".
Наиболее интересное – истории простых не медийных людей, которые освобождали Суджу.
Аннотация:
21 марта 2025 года. ВСУ продолжают наносить удары по Судже из ствольной артиллерии. Небо кишит FPV-дронами. Бойцы 11-ой гвардейской бригады ВДВ рассказывают о боях за Суджу и как сейчас выдавливают остатки ВСУ из Курской области.
Аннотация:
22 марта 2025 года. Бойцы подразделения "Анвар" подробно рассказывают о боях за освобождение Суджи:
— как шли бои в черте города: работа снайпера, пулеметчика, БПЛА-операторов
— что делать при налете FPV-дронов
— и главное, как применялся опыт, накопленный за годы СВО
Это история о том, как меняются боевые действия и люди, выполняющие свой долг на передовой.
PS. Район Гуево уже по большей части зачищен. Остались еще Горналь и Олешня.
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Источник: Colonel Cassad
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